УП: Батька детектива НАБУ, який вів справу Міндіча, роздягнули догола в суді, розгляд апеляції затягують

Сестра детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого затримала СБУ за підозрою у зв’язках із РФ, розповіла, що на суді його 65-річного батька роздягли догола задля перевірки. Родина вважає таку поведінку моральним тиском та способом принизити тата. При цьому, Київський апеляційний суд знову переніс розгляд апеляції на запобіжний захід Магамедрасулову.

Джерело: сестра детектива НАБУ Марія у коментарі УП, ЦПК

Пряма мова: "Вчора перед засіданням 6-8 людей у формі завели його у кімнату, де сказали роздягнутися догола, зняти все до білизни, але вони ще перевіряли різними приладами позаду.

Тобто вони його хотіли принизити і точно знали, що про це дізнається мій брат і він буде морально знищений.

Це робилося для того, щоб морально знищити мою сім'ю і принизити тата".

Деталі: Марія Магамедрасулова повідомила, що після такого стресу батько їй сказав, що більше не піде на суд. Крім того, він не одразу їй розповів про інцидент із перевіркою. Чоловіку 65 років.

За словами сестри детектива, засідання перенесли нібито через хворобу одного з суддів.

Суд заплановано на 24 вересня. При цьому Магамедрасулов вже майже 50 днів перебуває під вартою.

Апеляційну скаргу мали б розглянути ще 29 липня, але з того часу засідання постійно переносять.

Термін запобіжного заходу для детектива закінчується 21 вересня, тому сенсу у проведенні засідання щодо апеляції 24 вересня не має.

Передісторія: