УП: Батька детектива НАБУ, який вів справу Міндіча, роздягнули догола в суді, розгляд апеляції затягують
Сестра детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого затримала СБУ за підозрою у зв’язках із РФ, розповіла, що на суді його 65-річного батька роздягли догола задля перевірки. Родина вважає таку поведінку моральним тиском та способом принизити тата. При цьому, Київський апеляційний суд знову переніс розгляд апеляції на запобіжний захід Магамедрасулову.
Джерело: сестра детектива НАБУ Марія у коментарі УП, ЦПК
Пряма мова: "Вчора перед засіданням 6-8 людей у формі завели його у кімнату, де сказали роздягнутися догола, зняти все до білизни, але вони ще перевіряли різними приладами позаду.
Тобто вони його хотіли принизити і точно знали, що про це дізнається мій брат і він буде морально знищений.
Це робилося для того, щоб морально знищити мою сім'ю і принизити тата".
Деталі: Марія Магамедрасулова повідомила, що після такого стресу батько їй сказав, що більше не піде на суд. Крім того, він не одразу їй розповів про інцидент із перевіркою. Чоловіку 65 років.
За словами сестри детектива, засідання перенесли нібито через хворобу одного з суддів.
Суд заплановано на 24 вересня. При цьому Магамедрасулов вже майже 50 днів перебуває під вартою.
Апеляційну скаргу мали б розглянути ще 29 липня, але з того часу засідання постійно переносять.
Термін запобіжного заходу для детектива закінчується 21 вересня, тому сенсу у проведенні засідання щодо апеляції 24 вересня не має.
Знати більше: "Як і ким реалізовувалась спецоперація по знищенню незалежності НАБУ і САП?"
Передісторія:
- Руслан Магамедрасулов – керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях.
- У СБУ стверджують, що посадовець "має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ".
- Печерський районний суд Києва обрав керівнику підрозділу НАБУ, якого підозрюють у пособництві державі-агресору, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Термін тримання під вартою – до 16 вересня 2025 року.
- Затриманий і арештований посадовець Національного антикорупційного бюро розслідувань Руслан Магамедрасулов був одним із ключових співробітників, що займалися документуванням діяльності бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал-95".
- За інформацією джерел УП у бізнесових колах, співробітникам Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "вдалося задокументувати Міндіча у квартирі за тією саме адресою, де 5 років тому і відбулося святкування дня народження президента".