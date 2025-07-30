Співробітник НАБУ Магамедрасулов, якого затримала СБУ, займався документуванням Міндіча – УП   

Затриманий і арештований посадовець Національного антикорупційного бюро розслідувань Руслан Магамедрасулов був одним із ключових співробітників, що займалися документуванням діяльності бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал-95".

Джерело: співрозмовники УП в антикорупційних органах, чиї слова згадуються у тексті "Як і ким реалізовувалась спецоперація по знищенню незалежності НАБУ і САП?"

Дослівно: "Зокрема, як переконують антикорупціонери, Руслан Магамедрасулов, який наразі підозрюється у державній зраді, був одним із ключових співробітників, які займались документуванням друга президента Тимура Міндіча у тій самій квартирі, в якій бував і сам президент.

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Через це і колектив НАБУ, і прокурори САП наразі суттєво деморалізовані і чекають на вирішення ситуації не лише з майбутнім обох структур, а й з колегами".

Деталі: У матеріалі розповідається, що у набушників та сапівців є детальний аналіз щодо всіх своїх співробітників, до яких навідалися СБУ та ДБР застосовували слідчі дії.

"І майже всі ці люди безпосередньо пов’язані з розслідуваннями, у яких фігурують топпосадовці з найближчого оточення Зеленського", - йдеться у тексті УП.

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