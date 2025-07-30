Співробітник НАБУ Магамедрасулов, якого затримала СБУ, займався документуванням Міндіча – УП
Затриманий і арештований посадовець Національного антикорупційного бюро розслідувань Руслан Магамедрасулов був одним із ключових співробітників, що займалися документуванням діяльності бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал-95".
Джерело: співрозмовники УП в антикорупційних органах, чиї слова згадуються у тексті "Як і ким реалізовувалась спецоперація по знищенню незалежності НАБУ і САП?"
Дослівно: "Зокрема, як переконують антикорупціонери, Руслан Магамедрасулов, який наразі підозрюється у державній зраді, був одним із ключових співробітників, які займались документуванням друга президента Тимура Міндіча у тій самій квартирі, в якій бував і сам президент.
Через це і колектив НАБУ, і прокурори САП наразі суттєво деморалізовані і чекають на вирішення ситуації не лише з майбутнім обох структур, а й з колегами".
Деталі: У матеріалі розповідається, що у набушників та сапівців є детальний аналіз щодо всіх своїх співробітників, до яких навідалися СБУ та ДБР застосовували слідчі дії.
"І майже всі ці люди безпосередньо пов’язані з розслідуваннями, у яких фігурують топпосадовці з найближчого оточення Зеленського", - йдеться у тексті УП.
Передісторія:
- 21 липня СБУ проводила низку обшуків і затримань, що стосувалися роботи НАБУ і САП. Так, був затриманий один із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов.
- У СБУ та ОГП тоді заявили, що він "виступав в ролі посередника продажу до республіки Дагестан (РФ) партій технічної коноплі".
- У Києві 22 липня суд обрав Магамедрасулову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.
- За інформацією джерел УП у бізнесових колах, співробітникам Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "вдалося задокументувати Міндіча у квартирі за тією саме адресою, де 5 років тому і відбулося святкування дня народження президента".