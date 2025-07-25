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НАБУ і САП почули розмови Міндіча за адресою, де Зеленський святкував день народження – джерела

Михайло Ткач, Євген КізіловП'ятниця, 25 липня 2025, 10:25
НАБУ і САП почули розмови Міндіча за адресою, де Зеленський святкував день народження – джерела
Тімур Міндіч. фото: nashigroshi.org

НАБУ і САП під час прослуховування за адресою, де п'ять років тому президент Володимир Зеленський святкував свій день народження, зафіксували розмови бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча.

Джерело: розслідування "Української правди"

Деталі: За інформацією джерел УП у бізнесових колах, співробітникам Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "вдалося задокументувати Міндіча у квартирі за тією саме адресою, де 5 років тому і відбулося святкування дня народження президента".

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Співрозмовники переконують, що на записах може бути і сам президент. Щоправда, жодної інформації від правоохоронців стосовно цих плівок немає, тому не зрозуміло, чи стосувались розмови Міндіча корупційних оборудок.

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Що передувало: Цього тижня УП з посиланням на впливового співрозмовника в антикорорганах писала, що НАБУ і САП готують підозру Міндічу. І саме з цим джерело також пов'язувало активну протидію президента антикорупційним органам, яка розпочалась на початку тижня і призвела до протестів на вулицях.

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"Загалом ми думаємо, що вони просто превентивно спрацювали, бо дізнались, що в НАБУ готується підозра Тімуру Міндічу", - пояснив співрозмовник "Української правди".

Міндіч ТімурЗеленськийкорупціяНАБУ
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