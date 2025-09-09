Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій засідань Верховної Ради

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав постанову про відновлення прямих трансляцій засідань парламенту телеканалом "Рада".

Джерело: голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, сайт Верховної Ради

Деталі: За словами Юрчишина, найближче засідання Верховної Ради відбудеться 16 вересня і транслюватиметься наживо. Він подякував колегам у парламенті за підтримку постанови та назвав рішення результатом тиску суспільства і медіа, які вимагали більшої відкритості роботи парламенту.

Реклама:

Пряма мова Юрчишина: "Найближче засідання – 16 вересня, ця дата має стати початком, відколи ви постійно зможете бачити трансляції наживо на Телеканал Рада

Тепер точно: досягли. Ви досягли. Люди з картонками, люди в коментарях, медіаспільнота та всі-всі, хто хоче бачити Раду більш відкритою. Це ваша перемога.

Ну що, чекаємо на 16 вересня!"

614РЕКЛАМА:

Що було раніше: