Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав постанову про відновлення прямих трансляцій засідань парламенту телеканалом "Рада".
Джерело: голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, сайт Верховної Ради
Деталі: За словами Юрчишина, найближче засідання Верховної Ради відбудеться 16 вересня і транслюватиметься наживо. Він подякував колегам у парламенті за підтримку постанови та назвав рішення результатом тиску суспільства і медіа, які вимагали більшої відкритості роботи парламенту.
Пряма мова Юрчишина: "Найближче засідання – 16 вересня, ця дата має стати початком, відколи ви постійно зможете бачити трансляції наживо на Телеканал Рада
Тепер точно: досягли. Ви досягли. Люди з картонками, люди в коментарях, медіаспільнота та всі-всі, хто хоче бачити Раду більш відкритою. Це ваша перемога.
Ну що, чекаємо на 16 вересня!"
Що було раніше:
- 1 вересня на сайті парламенту з’явився проєкт постанови від низки нардепів про відновлення трансляцій Ради, у "Слузі народу" повідомляли, що підтримають її. У проєкт постанови, зокрема, зазначалось, що "прямі трансляції пленарних засідань Верховної Ради з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації не здійснювалися з метою забезпечення заходів безпеки. Водночас поточна безпекова ситуація, зважаючи на її зміну, у багатьох випадках дозволяє відновити трансляції без створення додаткових ризиків".
- 4 вересня нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань парламенту з середини вересня.
- 30 липня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук казав, що засідання парламенту не транслюють у режимі реального часу "з міркувань безпеки" від початку повномасштабної війни у 2022 році.