Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій засідань Верховної Ради

Анастасія ПроцВівторок, 9 вересня 2025, 20:32
Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
фото: Facebook/Ruslan Stefanchuk

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав постанову про відновлення прямих трансляцій засідань парламенту телеканалом "Рада". 

Джерело: голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, сайт Верховної Ради

Деталі: За словами Юрчишина, найближче засідання Верховної Ради відбудеться 16 вересня і транслюватиметься наживо. Він подякував колегам у парламенті за підтримку постанови та назвав рішення результатом тиску суспільства і медіа, які вимагали більшої відкритості роботи парламенту.

Пряма мова Юрчишина: "Найближче засідання – 16 вересня, ця дата має стати початком, відколи ви постійно зможете бачити трансляції наживо на Телеканал Рада

Тепер точно: досягли. Ви досягли. Люди з картонками, люди в коментарях, медіаспільнота та всі-всі, хто хоче бачити Раду більш відкритою. Це ваша перемога.

Ну що, чекаємо на 16 вересня!" 

Що було раніше:

  • 1 вересня на сайті парламенту з’явився проєкт постанови від низки нардепів про відновлення трансляцій Ради, у "Слузі народу" повідомляли, що підтримають її. У проєкт постанови, зокрема, зазначалось, що "прямі трансляції пленарних засідань Верховної Ради з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації не здійснювалися з метою забезпечення заходів безпеки. Водночас поточна безпекова ситуація, зважаючи на її зміну, у багатьох випадках дозволяє відновити трансляції без створення додаткових ризиків".
  • 4 вересня нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань парламенту з середини вересня.
  • 30 липня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук казав, що засідання парламенту не транслюють у режимі реального часу "з міркувань безпеки" від початку повномасштабної війни у 2022 році.

Верховна Рада
