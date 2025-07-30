Стефанчук: Засідання парламенту не транслюють наживо "з міркувань безпеки"

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук каже, що засідання парламенту не транслюють у режимі реального часу "з міркувань безпеки" від початку повномасштабної війни у 2022 році.

Джерело: Стефанчук в інтервʼю телеканалу "Рада", цитує "Детектор медіа"

Пряма мова: "Я просто хочу всіх повернути у 2022 рік, коли в державі відбувалося те, що відбувалося. Український парламент зібрався і проголосував усі необхідні рішення. В той день ми ухвалили, зокрема, інформаційні й безпекові питання парламенту. Як би хто не ставився до парламенту, до окремих народних депутатів, це інституція, яка ухвалює інколи такі рішення, які ухвалити не може більше ніхто".

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Деталі: Тоді постановили, що трансляцію засідання публікуватимуть у мережі через одну годину після того, як воно завершиться.

За словами Стефанчука, представники медіа мають доступ до Верховної Ради, а окремі народні депутати уникають спілкування з журналістами попри заяви про потребу у відкритості.

"Я, наприклад, коли маю можливість, завжди виходжу і спілкуюся з українськими журналістами. А дехто розказує про потребу відкритості, але самі не з’являються, не відвідують. Ну ми ж це теж знаємо, давайте будемо чесними", – розповів спікер.

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Наостанок він запевнив, що "як тільки відпадуть безпекові ситуації, український парламент і далі буде залишатися відкритим майданчиком і народним домом для кожного українця".

Що передувало: Після ситуації з "авральним" голосуванням за законопроєкт, який позбавив незалежності НАБУ і САП, понад 50 громадських організацій та медіа закликали Верховну Раду відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань на телеканалі "Рада" та завчасно публікувати порядки денні.

Варто також зазначити, що деякі нардепи влаштовують живі стріми із парламентських засідань у соцмережах.