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До попкорну з Анною Паленчук

Як українцю вдалося зіграти роль у серіалі "Вбиваючи Єву"? Говоримо з актором Робом Фельдманом

Понеділок, 22 червня 2020, 17:02

Як українському актору вдалося зіграти роль у всесвітньо відомому серіалі "Вбиваючи Єву"?

Роб Фельдман – український актор театру та кіно, відомий за такими роботами, як: "Ніч святого Валентина", "Холодна кров" та грі у "Дикому театрі" та театрі "Мізантроп".

Нещодавно Фельдман знявся у популярному серіалі BBC America – "Вбиваючи Єву", де виконав роль брата головної героїні.

Драматичний серіал "Вбиваючи Єву" розповідає про найману вбивцю Вілланель та працівницю МІ-6 Єву Поластрі, які просто одержимі одна одною. Вже за два перші сезони серіал отримав любов глядачів, а також став володарем багатьох нагород, зокрема таких, як Золотий глобус та BAFTA TV Award.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "До попкорну з Анною Паленчук" буде доступний на сайті видання "Українська Правда", в додатках Apple Podcasts, Google PodcastsSoundcloud та Spotify.

Як українському актору вдалося отримати роль у популярному британському серіалі?

  • Як проходили проби?
  • Як проходив процес підготовки до зйомок?
  • У яких країнах проходили зйомки та скільки, загалом, було знімальних днів?
  • Як це – навчатися у театральних школах Лондона, та як актору працювати з іноземним агентом?

Про все це ви зможете дізнатися у новому випуску нашого подкасту "До попкорну з Анною Паленчук".

Слухати інші епізоди подкасту: 

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До попкорну з Анною Паленчук

Анна Паленчук, українська кінопродюсерка та сценаристка, запускає перший подкаст про кіно- та телеіндустрію "До попкорну з Анною Паленчук", де буде спілкуватись та дискутувати з відомими гравцями галузі, які розповідатимуть про найгучніші кіно та телепроєкти.

Подкаст доступний в додатках Apple Podcasts, Google PodcastsSoundcloud, Spotify та на інших платформах.

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
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(не)Безпечна Країна
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Я не встигаю!
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Температура - нормальна!
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Чому вони крадуть?
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