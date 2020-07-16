Сценарний пітчинг: як створити першу в Україні базу сценарних ідей?
Нещодавно відбувся сценарний пітчинг від онлайн платформи DzygaMDB та Української Кіноакадемії. На конкурс було подано 564 сценарні заявки від 250-ти сценаристів та згодом відібрано та презентовано 40 проєктів в режимі онлайн.
В ініціативі взяли участь 50 продюсерів, яким сценаристи презентували свою ідею за 1 хвилину за принципом elevator pitch (короткої розповіді). На участь в пітчингу приймались ідеї повнометражних фільмів, художніх та анімаційних серіалів.
У новому епізоді подкасту "До попкорну з Анною Паленчук" ми говоримо з Анною Мачух, співзасновницею та виконавчою директоркою Української кіноакадемії, директором та співзасновником проєкту DzygaMDB та сценаристом з Сергієм Касторних про те, як пройшов пітчінг та чому молоді сценаристи не мають боятися надсилати свої сценарні ідеї.
Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.
Подкаст "До попкорну з Анною Паленчук" буде доступний на сайті видання "Українська Правда", в додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud та Spotify.
Що у подкасті:
- Як народилась ідея створення першого в Україні модулю сценарних ідей та яке його значення для кіноіндустрії?
- Яких помилок варто уникати починаючим сценаристам під час подачі та презентації сценарної ідеї?
- На які ідеї полюють продюсери сьогодні?
- Які можливості відкриває онлайн формат для кінопрофесіоналів та аматорів, та які його обмеження?
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