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До попкорну з Анною Паленчук

Як потрапити в кіноіндустрію та секрети успіху фільму "Мої думки тихі": Говоримо з продюсером Дмитром Сухановим

Четвер, 6 серпня 2020, 10:25
Фото: Олександра Йорк | Телекритика

Цьогорічний кіно-хіт режисера Антоніо Лукіча "Мої думки тихі" спершу був презентований в секції "East of West" 54-го кінофестивалю в Карлових Варах, отримав численні нагороди на професійних майданчиках (Одеський міжнародний кінофестиваль, Національна кінопремія "Кіноколо", "Золота Дзиґа") та по тому зібрав значний бокс-офіс в українських кінотеатрах. Нещодавно стало відомо, що фільм буде доступний на HBO Europe.

У новому епізоді подкасту Анна Паленчук спілкувалась з продюсером фільму "Мої думки тихі", засновником продакшн-компанії "Toy Pictures", премії молодих режесерів YO! Directors Awards та Асоціації кіноіндустрії України Дмитром Сухановим про те, який шлях потрібно подолати продюсеру реклами для того, щоб успішно реалізувати дебютний авторський фільм в Україні та за її межами.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "До попкорну з Анною Паленчук" буде доступний на сайті видання "Українська Правда", в додатках Apple Podcasts, Google PodcastsSoundcloud та Spotify.

Про що в подкасті:

  • Яким шляхом майбутньому кінопрофесіоналу потрапити в індустрію;
  • Скільки дебютантів працювало на фільмі "Мої думки тихі";
  • Європейські принципи просування авторського кіно;
  • Як український фільм потрапив на HBO Europe;
  • Фільмсервіс в реаліях українського кіновиробництва. Які перспективи, недоліки та переваги;
  • Як незалежному українському продюсеру бути частиною міжнародного масштабного кіно проєкту "Legacy of Lies" ("Спадок брехні");
  • Чому варто взяти участь в конкурсі рекламних режисерів "YO Directors award".

Інші епізоди: 

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До попкорну з Анною Паленчук

Анна Паленчук, українська кінопродюсерка та сценаристка, запускає перший подкаст про кіно- та телеіндустрію "До попкорну з Анною Паленчук", де буде спілкуватись та дискутувати з відомими гравцями галузі, які розповідатимуть про найгучніші кіно та телепроєкти.

Подкаст доступний в додатках Apple Podcasts, Google PodcastsSoundcloud, Spotify та на інших платформах.

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Головна обсерваторія
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86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
175 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
15 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
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Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
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У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
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Медіабіль!
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Minddetox Essays
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