Як потрапити в кіноіндустрію та секрети успіху фільму "Мої думки тихі": Говоримо з продюсером Дмитром Сухановим

Цьогорічний кіно-хіт режисера Антоніо Лукіча "Мої думки тихі" спершу був презентований в секції "East of West" 54-го кінофестивалю в Карлових Варах, отримав численні нагороди на професійних майданчиках (Одеський міжнародний кінофестиваль, Національна кінопремія "Кіноколо", "Золота Дзиґа") та по тому зібрав значний бокс-офіс в українських кінотеатрах. Нещодавно стало відомо, що фільм буде доступний на HBO Europe.

У новому епізоді подкасту Анна Паленчук спілкувалась з продюсером фільму "Мої думки тихі", засновником продакшн-компанії "Toy Pictures", премії молодих режесерів YO! Directors Awards та Асоціації кіноіндустрії України Дмитром Сухановим про те, який шлях потрібно подолати продюсеру реклами для того, щоб успішно реалізувати дебютний авторський фільм в Україні та за її межами.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "До попкорну з Анною Паленчук" буде доступний на сайті видання "Українська Правда", в додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud та Spotify.

Про що в подкасті:

Яким шляхом майбутньому кінопрофесіоналу потрапити в індустрію;

Скільки дебютантів працювало на фільмі "Мої думки тихі";

Європейські принципи просування авторського кіно;

Як український фільм потрапив на HBO Europe;

Фільмсервіс в реаліях українського кіновиробництва. Які перспективи, недоліки та переваги;

Як незалежному українському продюсеру бути частиною міжнародного масштабного кіно проєкту "Legacy of Lies" ("Спадок брехні");

Чому варто взяти участь в конкурсі рекламних режисерів "YO Directors award".

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