COVID-19 та освіта, яка нарешті має змінитися: що очікує школи після карантину?

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Наталія БушковськаNataliia Bushkovska
П'ятниця, 25 вересня 2020, 17:15

Ми завжди знали, що в нашій освіті є проблеми. Але карантин показав — наскільки масштабними можуть бути ці проблеми.

Наша освіта має змінитися. Мають змінитись і підходи до навчання дітей, і підходи до підготовки вчителів.

Як саме? Що пропонує досвід інших країн?

Про це ми говорили з президентом освітньої корпорації "Гранд", бізнесменом, науковцем та письменником Володимиром Співаковським.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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Україна після карантину

"Україна після карантину" це подкаст, у якому ми будемо говорити про те, як зміняться різні сфери нашого життя після карантину. 

"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

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