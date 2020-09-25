COVID-19 и образование, что наконец должно измениться: что ждет школы после карантина?
Ми завжди знали, що в нашій освіті є проблеми. Але карантин показав — наскільки масштабними можуть бути ці проблеми.
Наша освіта має змінитися. Мають змінитись і підходи до навчання дітей, і підходи до підготовки вчителів.
Як саме? Що пропонує досвід інших країн?
Про це ми говорили з президентом освітньої корпорації "Гранд", бізнесменом, науковцем та письменником Володимиром Співаковським.
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Украина после карантина
"Украина после карантина" это подкаст, в котором мы будем говорить о том, как изменятся различные сферы нашей жизни после карантина.
"Украина после карантина" - совместный проект "Украинской правды", Центра журналистики Киевской школы экономики, Hromadske.ua и аналитической платформы VoxUkraine. Осуществлено в рамках проекта при поддержке Фонда развития СМИ Посольства США в Украине. Взгляды авторов не обязательно совпадают с официальной позицией правительства США.