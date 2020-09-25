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Украина после карантина

COVID-19 и образование, что наконец должно измениться: что ждет школы после карантина?

Наталья Бушковская — Пятница, 25 сентября 2020, 17:15

Ми завжди знали, що в нашій освіті є проблеми. Але карантин показав — наскільки масштабними можуть бути ці проблеми.

Наша освіта має змінитися. Мають змінитись і підходи до навчання дітей, і підходи до підготовки вчителів.

Як саме? Що пропонує досвід інших країн?

Про це ми говорили з президентом освітньої корпорації "Гранд", бізнесменом, науковцем та письменником Володимиром Співаковським.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Україна після карантину" можна слухати у Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudAnchorOvercastSpotify. 

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Украина после карантина

"Украина после карантина" это подкаст, в котором мы будем говорить о том, как изменятся различные сферы нашей жизни после карантина.

"Украина после карантина" - совместный проект "Украинской правды", Центра журналистики Киевской школы экономики, Hromadske.ua и аналитической платформы VoxUkraine. Осуществлено в рамках проекта при поддержке Фонда развития СМИ Посольства США в Украине. Взгляды авторов не обязательно совпадают с официальной позицией правительства США.

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