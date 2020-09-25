COVID-19 и образование, что наконец должно измениться: что ждет школы после карантина?

Ми завжди знали, що в нашій освіті є проблеми. Але карантин показав — наскільки масштабними можуть бути ці проблеми.

Наша освіта має змінитися. Мають змінитись і підходи до навчання дітей, і підходи до підготовки вчителів.

Як саме? Що пропонує досвід інших країн?

Про це ми говорили з президентом освітньої корпорації "Гранд", бізнесменом, науковцем та письменником Володимиром Співаковським.

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