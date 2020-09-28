Епізод 2, в якому Федя і Настя вчаться планувати і визначають довгострокові цілі
Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.
Кожного понеділка, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються вирішити свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.
Минулого тижня Федя та Настя вже обговорили проблеми власної продуктивності. З цього тижня вони почали їх вирішувати!
Вони вирішили спробувати якось спланувати своє життя та визначитись з найбільш пріоритетними цілями на найближчі роки.
Але от у чому проблема: Федя, хоче робити усе й одразу і не має чіткого плану, як він буде досягати своїх цілей. А Настя, навпаки, не може визначитися з тим, що саме вона хоче.
Тому, у новому епізоді подкасту "Я не встигаю!", Настя та Федір вирішили обговорити свої довгострокові плани та визначитись з цілями.
Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify, Сайт УП, інші платформи.
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Для цього вони:
- Спробували використати систему SMART для постановки своїх цілей;
- Розділили свої цілі по усім важливим категоріям: робота, гроші, відпочинок, звички, відносини, публічна діяльність;
- Попросили порад по плануванню у людини, яка найкраще розуміється на плануванні, а саме у колишньої міністрки фінансів та співзасновниці Фундації розвитку ринку капіталу та стартапу "Архідата" Оксани Маркарової.
- На прикладі комп’ютерних ігор, спробували розібратись з тим, для чого потрібно довгострокове, середньострокове та короткострокове планування.
Прослуховування цього подкасту допоможе вам розібратись з вашими планами на життя. Оцінки та коментарі у Apple Podcasts зроблять ваші цілі реалістичними. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих ніщо не завадить вашим планам втілитися у життя!
Більше епізодів подкасту "Я не встигаю!":
Я не встигаю!
Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.
Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!
Подкаст можна слухати на Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify та інших платформах.