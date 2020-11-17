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Я не встигаю!

Виснаження, панічні атаки та два тижні у лікарні: до чого може призвести трудоголізм?

Федір Попадюк — Вівторок, 17 листопада 2020, 19:18

Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.

Кожного понеділка, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються розв'язувати свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.

Федір та Настя продовжують гнівити своїх слухачів та самих себе за те, що другий тиждень виходять з запізненням. Чому так відбувається? Окрім очевидного та закарбованого у назві факту суцільного невстигання, Федя нагріб на себе дуже багато проєктів, не встигає взагалі ніде і вже забув коли в останнє не працював на вихідних. Федя визнав, що він трошки трудоголік!

Настя теж постійно працює зранку до ночі, навіть ще більше ніж Федір, записує подкасти на вихідних, але при цьому не може визнати що вона теж трудоголік і дратується через це.

Тож у новому епізоді вони вирішили обговорити тему трудоголізму! Щоб зрозуміти хибність свого шляху, вони поговорили з Катею Стасік, яку трудоголізм довів до виснаження, панічних атак та двох тижнів у лікарні та з Анею Григораш – колишньою колегою Федора по УП, засновницею сайту БЖ, а нині гештальт-терапевткою.

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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotifyСайт УПінші платформи.

Прослуховування цього подкасту подарує вам вихідні без роботи. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts знизять стрес та навантаження. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, ваші дедлайни перенесуться на цілий місяць!

Інші епізоди подкасту "Я не встигаю!":

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Я не встигаю!

Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.

Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

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Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
5 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
175 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
15 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів