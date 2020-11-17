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Я не встигаю!

Истощение, панические атаки и две недели в больнице: к чему может привести трудоголизм?

Федор Попадюк — Вторник, 17 ноября 2020, 19:18

Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.

Кожного понеділка, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються розв'язувати свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.

Федір та Настя продовжують гнівити своїх слухачів та самих себе за те, що другий тиждень виходять з запізненням. Чому так відбувається? Окрім очевидного та закарбованого у назві факту суцільного невстигання, Федя нагріб на себе дуже багато проєктів, не встигає взагалі ніде і вже забув коли в останнє не працював на вихідних. Федя визнав, що він трошки трудоголік!

Настя теж постійно працює зранку до ночі, навіть ще більше ніж Федір, записує подкасти на вихідних, але при цьому не може визнати що вона теж трудоголік і дратується через це.

Тож у новому епізоді вони вирішили обговорити тему трудоголізму! Щоб зрозуміти хибність свого шляху, вони поговорили з Катею Стасік, яку трудоголізм довів до виснаження, панічних атак та двох тижнів у лікарні та з Анею Григораш – колишньою колегою Федора по УП, засновницею сайту БЖ, а нині гештальт-терапевткою.

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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotifyСайт УПінші платформи.

Прослуховування цього подкасту подарує вам вихідні без роботи. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts знизять стрес та навантаження. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, ваші дедлайни перенесуться на цілий місяць!

Інші епізоди подкасту "Я не встигаю!":

Я не встигаю!

Жизнь авторов подкаста "Я не встигаю!" - это ад, в котором будильник звенит по два часа, задачи не выполняются годами, дедлайны снятся в кошмарах, работа остается на выходные, а выгорания и ощущение пустоты, черные круги под глазами и следы от слез на щеках - уже часть жизни.

Авторы подкаста "Я не успеваю!" не сделают вас более продуктивным - потому что они не знают как это. Возможно, они как-то организуют свою жизнь с помощью более продуктивных гостей. Но это не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

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65 эпизодов
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