Роздратування, апатія та ненависть до улюбленої роботи – до чого призводить вигоряння?
Минулого тижня, під час епізоду про трудоголізм, Федя зрозумів що він забагато працює, а Настя визнала свій трудоголізм та пішла до психотерапевта.
Перед епізодом про вигоряння, вони підготувалися: Настя завчасно вигоріла навесні цього року і поступово приходить до тями, а Федір зрозумів, що він дуже близький до того, щоб вигоріти прямо зараз.
Тож у новому епізоді, найсумнішому з усіх епізодів подкасту "Я не встигаю", Федір та Настя обговорюють своє вигоряння, вигоряння своїх колег, плачуть і намагаються знайти виходи з цього стану.
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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify, Сайт УП, інші платформи.
Про що говоримо у подкасті?
- Разом з гештальт-терапевткою Анною Григораш пояснюємо що таке вигоряння, які його симптоми та як вийти з цього стану;
- Разом з автором подкасту "Інше інтерв’ю" Володимиром Анфімовим говоримо про те, як через вигоряння можна піти з професії, якою мріяв займатися зі шкільних років;
- Разом з HR-кою Ольгою Тимофеєвою говоримо про те, як роботодавець може завадити вигоранню своїх співробітників.
Прослуховування цього подкасту позбавить вас симптомів вигорання. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts дозволять вам спати спокійно. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, ви без проблем відновитись після важкого робочого тижня!
Інші епізоди подкасту "Я не встигаю!":
Я не встигаю!
Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.
Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!
Подкаст можна слухати на Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify та інших платформах.