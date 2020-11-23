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Я не встигаю!

Роздратування, апатія та ненависть до улюбленої роботи – до чого призводить вигоряння?

Федір Попадюк — Понеділок, 23 листопада 2020, 18:24

Минулого тижня, під час епізоду про трудоголізм, Федя зрозумів що він забагато працює, а Настя визнала свій трудоголізм та пішла до психотерапевта.

Перед епізодом про вигоряння, вони підготувалися: Настя завчасно вигоріла навесні цього року і поступово приходить до тями, а Федір зрозумів, що він дуже близький до того, щоб вигоріти прямо зараз.

Тож у новому епізоді, найсумнішому з усіх епізодів подкасту "Я не встигаю", Федір та Настя обговорюють своє вигоряння, вигоряння своїх колег, плачуть і намагаються знайти виходи з цього стану.

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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple PodcastsGoogle Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify, Сайт УП, інші платформи.

Про що говоримо у подкасті?

  • Разом з гештальт-терапевткою Анною Григораш пояснюємо що таке вигоряння, які його симптоми та як вийти з цього стану;
  • Разом з автором подкасту "Інше інтерв’ю" Володимиром Анфімовим говоримо про те, як через вигоряння можна піти з професії, якою мріяв займатися зі шкільних років;
  • Разом з HR-кою Ольгою Тимофеєвою говоримо про те, як роботодавець може завадити вигоранню своїх співробітників.

Прослуховування цього подкасту позбавить вас симптомів вигорання. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts дозволять вам спати спокійно. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, ви без проблем відновитись після важкого робочого тижня!

Інші епізоди подкасту "Я не встигаю!":

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Я не встигаю!

Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.

Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!

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