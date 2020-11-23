Раздражение, апатия, и ненависть к любимой работе – к чему приводит выгорание?
Минулого тижня, під час епізоду про трудоголізм, Федя зрозумів що він забагато працює, а Настя визнала свій трудоголізм та пішла до психотерапевта.
Перед епізодом про вигоряння, вони підготувалися: Настя завчасно вигоріла навесні цього року і поступово приходить до тями, а Федір зрозумів, що він дуже близький до того, щоб вигоріти прямо зараз.
Тож у новому епізоді, найсумнішому з усіх епізодів подкасту "Я не встигаю", Федір та Настя обговорюють своє вигоряння, вигоряння своїх колег, плачуть і намагаються знайти виходи з цього стану.
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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify, Сайт УП, інші платформи.
Про що говоримо у подкасті?
- Разом з гештальт-терапевткою Анною Григораш пояснюємо що таке вигоряння, які його симптоми та як вийти з цього стану;
- Разом з автором подкасту "Інше інтерв’ю" Володимиром Анфімовим говоримо про те, як через вигоряння можна піти з професії, якою мріяв займатися зі шкільних років;
- Разом з HR-кою Ольгою Тимофеєвою говоримо про те, як роботодавець може завадити вигоранню своїх співробітників.
Прослуховування цього подкасту позбавить вас симптомів вигорання. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts дозволять вам спати спокійно. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, ви без проблем відновитись після важкого робочого тижня!
Інші епізоди подкасту "Я не встигаю!":
Я не встигаю!
Жизнь авторов подкаста "Я не встигаю!" - это ад, в котором будильник звенит по два часа, задачи не выполняются годами, дедлайны снятся в кошмарах, работа остается на выходные, а выгорания и ощущение пустоты, черные круги под глазами и следы от слез на щеках - уже часть жизни.
Авторы подкаста "Я не успеваю!" не сделают вас более продуктивным - потому что они не знают как это. Возможно, они как-то организуют свою жизнь с помощью более продуктивных гостей. Но это не точно!