Ти не можеш стати продуктивним, якщо ти просто захотів цього: Фінал першого сезону подкасту "Я не встигаю!"
Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.
Кожного ̶п̶о̶н̶е̶д̶і̶л̶к̶а̶ вівторка, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються розв'язувати свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.
Чотири місяці Настя та Федір вчились планувати та фокусуватись, не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні, прокидатись о 5:00 ранку, боролись з наслідками трудоголізму і вигоряння, вчились відпочивати, креативити та вчитись.
Чи стали вони ефективнішими та продуктивнішими? Можливо. Чи стали вони все встигати? Подкаст знову виходить з запізненням, тому не впевнені.
Тож у новому, фінальному епізоді першого сезону подкасту "Я не встигаю" Федя та Настя підводять підсумки, чесно говорять про свої досягнення, п’ють рислінг та кушають Олів’є.
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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify, Сайт УП, інші платформи.
І дуже дякуємо усім, хто нас слухав і був з нами весь цей час! Також чесно кажемо, що прослуховування цього подкасту не допоможе вам стати продуктивнішими, але точно підніме настрій. А оцінки та коментарі в Apple Podcasts ніяк не вплинуть на ваші справи, але дуже допоможуть нашому подкасту стати помітнішим. А поширення цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, буде найкращою для нас подякою, якщо вам сподобався цей подкаст!
Інші епізоди подкасту "Я не встигаю!":
Я не встигаю!
Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.
Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!
Подкаст можна слухати на Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify та інших платформах.