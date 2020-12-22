Ты не можешь стать продуктивным, если ты просто захотел этого: Финал первого сезона подкаста "Я не встигаю!"

Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.

Кожного ̶п̶о̶н̶е̶д̶і̶л̶к̶а̶ вівторка, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються розв'язувати свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.

Чотири місяці Настя та Федір вчились планувати та фокусуватись, не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні, прокидатись о 5:00 ранку, боролись з наслідками трудоголізму і вигоряння, вчились відпочивати, креативити та вчитись.

Чи стали вони ефективнішими та продуктивнішими? Можливо. Чи стали вони все встигати? Подкаст знову виходить з запізненням, тому не впевнені.

Тож у новому, фінальному епізоді першого сезону подкасту "Я не встигаю" Федя та Настя підводять підсумки, чесно говорять про свої досягнення, п’ють рислінг та кушають Олів’є.

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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify, Сайт УП, інші платформи.

І дуже дякуємо усім, хто нас слухав і був з нами весь цей час! Також чесно кажемо, що прослуховування цього подкасту не допоможе вам стати продуктивнішими, але точно підніме настрій. А оцінки та коментарі в Apple Podcasts ніяк не вплинуть на ваші справи, але дуже допоможуть нашому подкасту стати помітнішим. А поширення цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, буде найкращою для нас подякою, якщо вам сподобався цей подкаст!

Інші епізоди подкасту "Я не встигаю!":