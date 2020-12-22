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Я не встигаю!

Ты не можешь стать продуктивным, если ты просто захотел этого: Финал первого сезона подкаста "Я не встигаю!"

Федор Попадюк, Анастасия Кориновская — Вторник, 22 декабря 2020, 14:32

Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.

Кожного  ̶п̶о̶н̶е̶д̶і̶л̶к̶а̶  вівторка, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються розв'язувати свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.

Чотири місяці Настя та Федір вчились планувати та фокусуватись, не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні, прокидатись о 5:00 ранку, боролись з наслідками трудоголізму і вигоряння, вчились відпочивати, креативити та вчитись.

Чи стали вони ефективнішими та продуктивнішими? Можливо. Чи стали вони все встигати? Подкаст знову виходить з запізненням, тому не впевнені.

Тож у новому, фінальному епізоді першого сезону подкасту "Я не встигаю" Федя та Настя підводять підсумки, чесно говорять про свої досягнення, п’ють рислінг та кушають Олів’є.

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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple Podcasts, Google PodcastsYouTubeSoundcloudSpotifyСайт УПінші платформи.

І дуже дякуємо усім, хто нас слухав і був з нами весь цей час! Також чесно кажемо, що прослуховування цього подкасту не допоможе вам стати продуктивнішими, але точно підніме настрій. А оцінки та коментарі в Apple Podcasts ніяк не вплинуть на ваші справи, але дуже допоможуть нашому подкасту стати помітнішим. А поширення цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, буде найкращою для нас подякою, якщо вам сподобався цей подкаст!

Інші епізоди подкасту "Я не встигаю!":

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Я не встигаю!

Жизнь авторов подкаста "Я не встигаю!" - это ад, в котором будильник звенит по два часа, задачи не выполняются годами, дедлайны снятся в кошмарах, работа остается на выходные, а выгорания и ощущение пустоты, черные круги под глазами и следы от слез на щеках - уже часть жизни.

Авторы подкаста "Я не успеваю!" не сделают вас более продуктивным - потому что они не знают как это. Возможно, они как-то организуют свою жизнь с помощью более продуктивных гостей. Но это не точно!

Ты не можешь стать продуктивным, если ты просто захотел этого: Финал первого сезона подкаста "Я не встигаю!"
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