Я взагалі не думала що я буду довго жити: Історія про життя з синдромом Нетертона
"Привіт, я Оленка Галай, я фотограф, кінооператор та трохи митець. І паралельно з цим всім я маю таку штуку, яка називається синдром Нетртона. Він трапляється по статистиці на живих 1 на 200 тисяч населення. Якщо брати зі статистикою з мертвими, то 1 на мільйон", - так починає свою історію героїня сьогоднішнього епізоду подкасту "Життя бентежне".
Синдром Нетертона – рідкісне спадкове захворювання, що характеризується аномаліями шкіри, волосся, підвищеною сприйнятливістю до атопічного дерматиту. Ця хвороба проявляється у надшвидкій регенерації шкіри та її почервонінні, через що, як каже Олена, досить часто люди думають що у неї опіки.
До 20 років Олена не мала точного діагнозу, а лікарі прогнозували їй смерть. Як це жити, не знаючи що з тобою відбувається та з думкою про те, що ти скоро помреш? І не розуміти, чому тебе намагаються обмежити та закрити від інших дітей? І чому важливо не здаватись та усіма силами намагатись вести звичайне життя. Розповідає Олена Галай
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Це другий епізод подкасту "Життя бентежне" – подкасту, героєм якого може стати кожен з вас.
Раз на два тижні ви будете слухати досить різні історії, які розповідають досить різні люди. Більш того, за бажанням ви й самі можете стати учасником подкасту "Життя бентежне". Для цього вам треба просто написати нам на пошту SMM@pravda.com.ua та коротко розповісти про історію, якою б ви хотіли б поділитись.
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Життя бентежне
Ми постійно розповідаємо історії – своїм друзям, колегам, родичам, та навіть самі собі. Але у кожного є історія, варта уваги тисячі людей. І для таких історій ми й створили цей подкаст.
Чому "Життя бентежне"? Бо життя, у якому народжуються історії, не одноманітне. Воно буває складним та легким, тривожним та безтурботним, сповненим радості та болю. Воно ніколи не полишає нас байдужими, бо життя бентежне…
Якщо у вас є історія, якою ви хочете поділитись, то ви можете написати нам на пошту smm@pravda.com.ua.
Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та на інших платформах.