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(не)Безпечна Країна

Ілля Вітюк (департамент кібербезпеки СБУ): Як ЗСУ розвіяли міф про "другу армію світу", так і ми - міф про всесильних російських хакерів

Аліна Фролова — П'ятниця, 31 березня 2023, 17:34

Росія завдавала кібератак Україні ще до 24 лютого 2022 року, а з початком повномаштабної війни, згідно з статистикою видання Politico української Комп'ютерної групи реагування на надзвичайні ситуації (CERT-UA), кількість кібератак у 2022 році на українські організації становила понад 2000 атак.

Проте це - лише частина великої картини, яка є насправді. У 2022 році кіберфахівці СБУ нейтралізували 4,5 тис. кібератак, включаючи кіберінциденти та окремі кібер операції. По факту це втричі більше, ніж у 2021 році.

При тому, що більшість атак були націлені не на державні безпекові структури, а на цивільні установи для поширення паніки серед українського суспільства, що включало в себе розповсюдження фейкових новин.

Як Україна вистояла "першу кібервійну" та які уроки це допоможе винести світу в подальших кібервикликах з росією?

У новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" говоримо про кіберзахист та кібернаступ України під час війни з Іллею Вітюком — начальником Департаменту кібербезпеки СБУ.

Слухайте подкаст "(не)Безпечна країна" на зручній платформі:
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(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

Ілля Вітюк (департамент кібербезпеки СБУ): Як ЗСУ розвіяли міф про "другу армію світу", так і ми - міф про всесильних російських хакерів
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