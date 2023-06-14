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(не)Безпечна Країна

Ілона Волошина: "Ставлення до ветеранів змінилося – від співчуття до поваги і пошуку можливостей"

Аліна Фролова — Середа, 14 червня 2023, 18:19

"Разом з тим, що ми ввели в дискурс поняття адаптивного спорту, нескорених воїнів, змінилося й ставлення суспільства до ветеранів: якщо раніше це було про співчуття – то зараз це вже більше про повагу, про пошук та надання можливостей ветеранам. І ми бачимо, як змінюються політики, і відповідно змінюється також ставлення суспільства до ветеранів із травмами та пораненнями".

Як змінилася ситуація в питанні роботи з психологічними травмами, спортивною реабілітацією військових, якою є ситуація з адаптивними видами спорту, відповідно до потреб ветеранів, та якими є зрушення в питанні стигматизації невидимих травм?

У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна", з його незмінною ведучою Аліною Фроловою говоримо про військовослужбовців, про ветеранів, про поранення, удосконалення ВЛК, про "Ігри Нескорених" і про те, як Україна змінюється під впливом обставин та під впливом війни.

Розмова з Оксаною Горбач, яка з 2016 року є незмінним координатором "Ігор Нескорених", а наразі – військовослужбовицею ЗСУ, яка входить в міжурядову робочу групу з удосконалення військово-лікарської комісії та з Ілоною Волошиною, національним координатором "Ігор Нескорених" в Україні та військовослужбовицею ЗСУ.

Проект "Допомога після поранення"- turbota.mil.gov.ua

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(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

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