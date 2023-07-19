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(не)Безпечна Країна

Пітер Померанцев: "Зацикленість Росії на маніпуляції інформацією — одночасно її сила та слабкість"

Аліна Фролова — Середа, 19 липня 2023, 21:25

"Вони ніколи не розглядають інформацію як щось самоцінне. Вони не вірять у комунікацію між людьми, тому що, по суті, не думають, що люди здатні аналізувати й приймати рішення. Вони вважають людей пасивною масою, якою можна маніпулювати. І в певному сенсі це означає, що вони вкладають величезні кошти в інформаційну війну, але, можливо, це і є їхньою ахіллесовою п'ятою. Тож я думаю, що в тому, що російська пропаганда так переймається інформацією, полягає її сила, але водночас і її слабкість".

У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Пітером Померанцевим, британським журналістом, одним з найвідоміших діячів у західних країнах, який вивчає механізми пропаганди і активно досліджує Росію - про інформацію та про те, як вона впливає на війну, про здатність України відповісти в демократичний спосіб на російську машину інформаційної війни та ідеологію, про те, як демократії можуть переконувати маси людей, про інформаційний Rammstein та журналістську етику в умовах війни.

Оригінал розмови ви можете прослухати тут

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(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

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