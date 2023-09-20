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(не)Безпечна Країна

Анджей Фальковський: "Україна посідає 15-те місце в світі за військовою силою"

Аліна Фролова — Середа, 20 вересня 2023, 18:19

"Я завжди показую своїм колегам статистику, яка стосується глобальної вогневої потужності. Дуже цікава статистика. Враховується шістдесят різних факторів. Вона об'єктивізує загальну картину позицій країни. І ця картина показує, що Україна посідає 15-те місце у світі за військовою силою. Польща – 20-та. Німеччина, сюрприз–сюрприз – на 25-му місці. Отже, якби Україна вступила до НАТО зараз, то ви б поступилися лише США, Великій Британії, Франції, ядерним державам НАТО, Туреччині та Італії. Україна була б на шостому місці. Ми були б позаду вас. Подивіться на статистику. Вона також включає деякі економічні фактори, такі як валовий внутрішній продукт, населення, можливість відновлення економіки і так далі, і так далі. Шістдесят різних факторів, і ви на 15-му місці".

Яку роль відіграє досвід та військовий потенціал України у питанні вступу в НАТО? Та що має зробити Україна, щоб нарешті подолати весь скептицизм чи сумніви щодо вступу в НАТО?

У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Анджеєм Фальковським, доктором економічних наук, генерал-лейтенантом запасу Збройних сил Республіки Польща, стратегічним радником Міністерства оборони у 2018 році – про реформи в Україні, рішення у Вільнюсі, ефективність і спроможність українських збройних сил, вибори у США та підтримку України.

Оригінал розмови ви можете почути тут.

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(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіа Центру "Україна" та Української Правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

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