Андрій Загороднюк: "У випадку Росії та України немає зони можливої угоди"

"У випадку росії та України немає зони можливої угоди. Тому що росія хоче нас знищити так, щоб нас не існувало, а ми хочемо вижити. Де ми домовимося? путін хоче так, щоб народу України взагалі не стало, і ні на секунду він не змінив своїх стратегічних цілей. Абсолютно точно ми розуміємо, що він вже в тому стані, в якому знаходиться, не змінить їх, він раптом не прокинеться іншою людиною. І поки він при владі, поки при владі його режим, він буде робити все, щоб українського народу не стало. При чому ця ціль з’явилася не вчора, не позавчора і навіть не два роки тому, вона була постійно. Просто в нього були різні методи досягнення цієї цілі, він їх пробував, в тому числі через Мінські угоди намагався маніпулювати цими речами, через гібридний вплив, маніпуляції. А потім вирішив, що все. Звичайно, прорахувався багато в чому, зробив дуже багато дурниць, проте це ніяк не змінило його стратегію. Так от з цією стратегією у нас немає зони можливої угоди", – пояснює гість нового епізоду подкасту "(не) Безпечна країна".

Чи є сьогодні консенсус серед європейських політиків та країн-партнерів щодо перемоги України та якими є методи її досягнення?

У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Андрієм Загороднюком, Міністром оборони України 2019-2020 рр. Розмова про стратегію США щодо України, про вторинні санкції, про військово-промисловий комплекс України, його розвиток та партнерство з іншими державами, про наявність ресурсів для підтримання рівня спротиву, про єдність суспільства, перспективи наступного року, про теорію перемоги та методи її досягнення.