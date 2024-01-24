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(не)Безпечна Країна

Бен Годжес: "Україна продовжуватиме знекровлювати російські війська, а росіяни нічого не виграють"

Аліна Фролова — Середа, 24 січня 2024, 16:38

"Чому люди не говорять про невдалий контрнаступ Росії? Це, мабуть, тому, що самі росіяни називають це великим наступом, великою мобілізацією чи ще чимось, але насправді це не схоже на правду. Я маю на увазі, що вони втрачають тисячі людей щодня, гинуть в цих безглуздих атаках, і я вважаю, що Україна продовжуватиме знекровлювати російські війська, а росіяни нічого не виграють.

Я не вірю, що росіяни здатні розгромити Україну. Немає ніякої великої сили, що чекає за обрієм, щоб прийти, підготовленої та модернізованої. Її не існує. Тому я думаю, що єдина надія Росії – продовжувати те, що вони роблять, щоб створити враження, що вони можуть робити це вічно, тому що вони бачать, як Захід, принаймні Сполучені Штати і Німеччина, не повністю віддані тому, щоб допомогти Україні насправді перемогти".

Як довго Сполучені Штати не затверджуватимуть допомогу Україні, та чому наразі внутрішня політика взяла верх над питанням важливості якнайшвидшої підтримки України?

В новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з генералом армії США у відставці, екскомандувачем армії США в Європі, старшим радником НАТО з питань логістики Беном Годжесом. Розмова про – Чорне море, наземне протистояння ворогу та операції України в повітрі, про Крим, допомогу від США та можливі рішення після виборів в країні, про НАТО, підтримку та позицію щодо ситуації в Україні з боку міжнародних партнерів, про численні конфлікти, які сьогодні розгортаються у світі та виробничі можливості західних країн, а також про те, що відбуватиметься всередині Росії після перемоги України.

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(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіа Центру "Україна" та Української Правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

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Бен Годжес: "Україна продовжуватиме знекровлювати російські війська, а росіяни нічого не виграють"
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