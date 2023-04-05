Сара Ештон-Сірілло, журналістка і парамедикиня: "На фронті має значення тільки вижити і знищити російського ворога"

Епізод цього подкасту "(не)Безпечна країна" є абсолютно незвичним для нашого формату. Тут не буде обговорюватись питання енергетики, стратегії війни, безпеки, абощо. Цей епізод про те, як побачити війну ззовні і зсередини через призму зору іншої людини.

В цьому епізоді буде говорити наша героїня - Сара Ештон-Сірілло, американська журналістка, військова кореспондентка, а зараз парамедикиня у Збройних силах України. Вона трансгендер, і служить в українській армії. Її історія про те, як вона потрапила в Україну, як підписала контракт з ЗСУ на 3 роки, чому Україна здобуде трансформаційну перемогу у цій війні та чому вирішила підти на фронт.

У новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" говоримо про унікальну історію Сари Ештон-Сірілло, парамедикині ЗСУ.