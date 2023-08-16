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(не)Безпечна Країна

76% біженців і 82% внутрішньо переміщених українців мають намір повернутися додому – Карен Вайтінг

Аліна Фролова — Середа, 16 серпня 2023, 17:22

"Що стосується різних намірів біженців і внутрішньо переміщених осіб, то я думаю, що вони досить схожі. 76% біженців і 82% внутрішньо переміщених українців мають намір повернутися додому. І близько 15% як біженців, так і внутрішньо переміщених українців кажуть, що хочуть повернутися додому протягом наступних трьох місяців. І цей відсоток залишається відносно стабільним протягом 2022 і 2023 років".

Яким є вирішальний фактор для повернення біженців додому та яких дій вживає УВКБ ООН, аби підтримати уряд у створенні умов для повернення українських громадян?

У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Карен Вайтінг, заступницею Представниці Агентства ООН у справах біженців в Україні. Розмова про біженців та внутрішньо переміщених осіб, про їхнє життя, адаптацію, плани на майбутнє, а також про те, що має зробити Україна і світ для того, щоб ці люди повернулися.

Оригінал розмови ви можете почути тут.

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(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіа Центру "Україна" та Української Правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

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76% біженців і 82% внутрішньо переміщених українців мають намір повернутися додому – Карен Вайтінг
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