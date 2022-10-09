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УП. Вголос

Велике повернення. Як вдалося визволити "азовців" та чому Путін забрав Медведчука. Аудіоверсія

Роман Романюк, Роман Кравець — Неділя, 9 жовтня 2022, 17:20

19 тижнів знущань, бруду, недоїдання і катувань. Саме стільки провели у застінках Оленівської та інших колоній понад 200 захисників "Азовсталі", аж поки їх не вдалося обміняти 21 вересня.

Попри всі складнощі та провокації, попри вибухи й підготовку до "показових судів" у Маріуполі, тихо і максимально таємно йшли переговори про звільнення українських захисників. Залученими до процесу були всі, хто міг хоч якось наблизити позитивний результат: від українських розвідників і російської ФСБ до світових лідерів та Папи Римського.

Як їм вдалося домовитись про найбільший обмін полоненими від початку повномасштабної війни, як "цінник" Медведчука зріс до 200 звільнених, до чого в процесі обміну був російський олігарх Роман Абрамович та про що перше просили захисники "Азовсталі" після звільнення, дізналась "Українська правда".

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УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

Текстову версію можна прочитати за посиланням.

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з американським генералом Веслі Кларком: 

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

Велике повернення. Як вдалося визволити "азовців" та чому Путін забрав Медведчука. Аудіоверсія
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