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До багатьох звільнених полонених застосовували дуже жорстокі тортури – Буданов

Катерина ТищенкоЧетвер, 22 вересня 2022, 20:19
Кирило Буданов (по центру) на брифінгу в четвер, скріншот відео

До багатьох зі звільнених 21 вересня українських полонених застосовувалися дуже жорстокі види тортур.

Джерело: начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов на брифінгу щодо обміну полоненими в четвер увечері

Пряма мова Буданова: "Всі перебувають абсолютно в різному стані. На жаль, це правда. Є особи, які фізично більш-менш в нормальному стані, за винятком хронічного недоїдання. Є особи, до яких застосовувалися дуже жорстокі тортури. На жаль, відсоток таких осіб серед тих, кого ми повернули, є досить великим… До багатьох із них (звільнених – ред.) застосовувалися дуже жорстокі види тортур".

Деталі: За словами Буданова, в цьому питанні не можна сказати, що люди ділилися за певними категоріями.

"Це залежало більшістю саме від місць їх перебування. На жаль, їх тримали не в одному місці, в Оленівці – а може, й на щастя – а в багатьох різних закладах на тимчасово окупованій території, так і РФ", – сказав він.

Буданов розповів, що частина звільнених полонених наразі перебуває в лікарні в Чернігові, а також у медичних закладах Чернігівщини.

Більшість зі звільнених потребують лікування, і всі вони потребують психологічної реабілітації.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
  • Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі".  Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
  • 5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.
  • Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Теми: полоненіобмінрозвідка
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