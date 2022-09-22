До багатьох звільнених полонених застосовували дуже жорстокі тортури – Буданов
До багатьох зі звільнених 21 вересня українських полонених застосовувалися дуже жорстокі види тортур.
Джерело: начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов на брифінгу щодо обміну полоненими в четвер увечері
Пряма мова Буданова: "Всі перебувають абсолютно в різному стані. На жаль, це правда. Є особи, які фізично більш-менш в нормальному стані, за винятком хронічного недоїдання. Є особи, до яких застосовувалися дуже жорстокі тортури. На жаль, відсоток таких осіб серед тих, кого ми повернули, є досить великим… До багатьох із них (звільнених – ред.) застосовувалися дуже жорстокі види тортур".
Деталі: За словами Буданова, в цьому питанні не можна сказати, що люди ділилися за певними категоріями.
"Це залежало більшістю саме від місць їх перебування. На жаль, їх тримали не в одному місці, в Оленівці – а може, й на щастя – а в багатьох різних закладах на тимчасово окупованій території, так і РФ", – сказав він.
Буданов розповів, що частина звільнених полонених наразі перебуває в лікарні в Чернігові, а також у медичних закладах Чернігівщини.
Більшість зі звільнених потребують лікування, і всі вони потребують психологічної реабілітації.
Передісторія:
- 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
- Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі". Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
- 5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.
- Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.