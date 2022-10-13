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Чому вони крадуть?

Заряженная пушка в Кремле, потерянный колокол и другое наследие Мазепы, которое присвоила Россия

— Четверг, 13 октября 2022, 15:42

У другому епізоді документального наративного подкасту "Чому вони крадуть?" ми розкажемо про спадщину гетьмана Івани Мазепи. Про те, як в Україні досі не осягнули всього значення цієї історичної фігури, та як росіяни водночас ненавидять все, що з ним пов'язано, але мріють прибрати до рук пов'язані з гетьманом артефакти.

Наприклад, гармату, яку так поспішали поставити в серці своєї імперії, що забули розрядити. Або дзвін, який настільки недолуго рятували, що загубили, а потім зламали. Ну і головне — спробуємо розібратися, чому ж постать Мазепи вже 300 років не дає росіянам спокою.

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Виробництво: 435 ФІЛМС

Партнер проєкту: Українська Правда

Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук

Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко

Голос подкасту: Юрій Марченко

Продюсерка: Анна Паленчук

Звукорежисер: Василь Явтушенко

Менторка проєкту: Світлана Рудюк

Дизайн обкладинки подкасту: Антон Васильєв

Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк

Асистент: Ірина Терлецька

Проєктний координатор: Олена Кірічек

Фото обкладинки епізоду взято з відкритого джерела, сайту "Ім'я Мазепи" [дзвін "Голуб]: http://www.mazepa.name/

Подкаст створено у партнерстві з DW Akademie та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW Akademie/Програми Медіафіт для Південної та Східної України та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Слухайте також перший епізод подкасту "Чому вони крадуть?", у якому ми розповідаємо про вкрадене росіянами Сківське золото з Мелітопольського музею: 

Чому вони крадуть?

"Чому вони крадуть??" - это документальный нарративный подкаст о культурных кражах, которые Россия совершает на протяжении многих веков в Украине. Скифское золото, казацкое наследие, древние мозаики, варварское ограбление Мелитопольского музея. В пяти эпизодах подкаста мы расскажем, как эти украинские культурные ценности оказались в российских музеях и как можно попытаться вернуть их оттуда.

Этот подкаст создан в партнерстве с DW Akademie и при финансовой поддержке Европейского Союза. Содержимое публикации является единоличной ответственностью DW Akademie/Программы Медиафит для Южной и Восточной Украины и не обязательно отражает взгляды Европейского Союза.

Производство: 435 ФИЛМС

Шоураннеры: Корней Грицюк и Анна Паленчук

Сценаристы: Корней Грицюк и Юрий Марченко

Голос подкаста: Юрий Марченко

Продюсер: Анна Паленчук

Звукорежиссер: Василий Явтушенко

Ассистент: Ирина Терлецкая

Проектный координатор: Елена Киричек

Менторка проекта: Светлана Рудюк

Дизайн обложки: Антон Васильев

Партнер: Украинская правда

Руководитель отдела подкастов УП: Федор Попадюк

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