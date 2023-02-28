Рік повномасштабної війни. Що тривожить людей зараз?
Це сьомий епізод подкасту "War-life balance" – подкасту "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни.
Як ми переживаємо травматичні події? Як жити з усвідомленням того, що ти не контролюєш своє життя? Як не ставити своє життя на паузу? Що буде далі та чи буде гірше? Як жити в невідомості?
На ці та інші питання наших слухачів відповідаємо у новому епізоді подкасту "War-life balance".
War-life balance
Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.
У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт- і травма-психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.