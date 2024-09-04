Страх, тривога, тривожні розлади

У новому епізоді подкасту "War-Life Balance" ми розбираємося, як відрізнити тривожність від страху, що відчуваємо під час повітряних тривог, і як розпізнати панічні атаки. Також обговорюємо самодіагностику тривожних розладів та які фактори, зокрема війна, можуть сприяти їх розвитку.

Дізнаємося, що таке фоновий рівень тривожності, як на нього впливають новини та соціальні мережі, а також говоримо про травму свідка. І, найголовніше – коли настає момент звернутися за допомогою до фахівця.

Цей епізод вийшов за підтримки 100CBD.com.ua