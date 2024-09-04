Страх, тривога, тривожні розлади
У новому епізоді подкасту "War-Life Balance" ми розбираємося, як відрізнити тривожність від страху, що відчуваємо під час повітряних тривог, і як розпізнати панічні атаки. Також обговорюємо самодіагностику тривожних розладів та які фактори, зокрема війна, можуть сприяти їх розвитку.
Дізнаємося, що таке фоновий рівень тривожності, як на нього впливають новини та соціальні мережі, а також говоримо про травму свідка. І, найголовніше – коли настає момент звернутися за допомогою до фахівця.
Цей епізод вийшов за підтримки 100CBD.com.ua
War-life balance
Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.
У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт- і травма-психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.