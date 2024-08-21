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War-life balance

Стосунки під час війни – подкаст War-life balance

Аліна Полякова — Середа, 21 серпня 2024, 18:30

У новому випуску подкасту обговорюємо, які нові виклики у побудові стосунків нам принесла війна.

Говоримо про те, як зрозуміти, що ти вже готовий чи готова до нових стосунків, особливо, якщо попередні стосунки завершились втратою або розлученням.

Як подолати проблеми з довірою, які можуть виникнути після розлучення, та як обговорювати попередні стосунки з новими партнерами? Даємо практичні поради і обговорюємо особисті історії наших слухачів.

Слухайте подкаст «War-life balance» на зручній платформі:
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Цей епізод вийшов за підтримки 100CBD.com.ua 

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War-life balance

Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.

У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт- і травма-психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.

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Стосунки під час війни – подкаст War-life balance
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