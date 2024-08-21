Стосунки під час війни – подкаст War-life balance
У новому випуску подкасту обговорюємо, які нові виклики у побудові стосунків нам принесла війна.
Говоримо про те, як зрозуміти, що ти вже готовий чи готова до нових стосунків, особливо, якщо попередні стосунки завершились втратою або розлученням.
Як подолати проблеми з довірою, які можуть виникнути після розлучення, та як обговорювати попередні стосунки з новими партнерами? Даємо практичні поради і обговорюємо особисті історії наших слухачів.
Цей епізод вийшов за підтримки 100CBD.com.ua
War-life balance
Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.
У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт- і травма-психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.