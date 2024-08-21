Стосунки під час війни – подкаст War-life balance

У новому випуску подкасту обговорюємо, які нові виклики у побудові стосунків нам принесла війна.

Говоримо про те, як зрозуміти, що ти вже готовий чи готова до нових стосунків, особливо, якщо попередні стосунки завершились втратою або розлученням.

Як подолати проблеми з довірою, які можуть виникнути після розлучення, та як обговорювати попередні стосунки з новими партнерами? Даємо практичні поради і обговорюємо особисті історії наших слухачів.

Цей епізод вийшов за підтримки 100CBD.com.ua