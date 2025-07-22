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Хроніки економіки

Якою була економіка уряду Шмигаля та яких реформ чекати від уряду Юлії Свириденко?

Ярослав Вінокуров, Анастасія Дячкіна — Вівторок, 22 липня 2025, 17:51

Денис Шмигаль увійшов в історію як прем'єр-міністр, який обіймав цю посаду найдовше – понад 5 років. Проте його урядуванню прийшов кінець: 17 липня Верховна Рада призначила новою премєркою його колишню першу заступницю Юлію Свириденко.

Ми не вдаватимемось у висвітлення політичної частини цієї історії, адже про це говорили наші колеги з УП-2. У цьому подкасті ми разом з головним редактором "Економічної правди" Миколою Максимчуком пригадаємо, якою була економіка часів уряду Шмигаля, якими були його найбільші досягнення та провали, а також про те, чого очікувати далі.

Детальніше про те, хто така Юлія Свириденко, читайте у тексті УП.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У цьому подкасті Економічної правди журналісти Ярослав Вінокуров та Анастасія Дячкіна спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Якою була економіка уряду Шмигаля та яких реформ чекати від уряду Юлії Свириденко?
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