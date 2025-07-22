Якою була економіка уряду Шмигаля та яких реформ чекати від уряду Юлії Свириденко?

Денис Шмигаль увійшов в історію як прем'єр-міністр, який обіймав цю посаду найдовше – понад 5 років. Проте його урядуванню прийшов кінець: 17 липня Верховна Рада призначила новою премєркою його колишню першу заступницю Юлію Свириденко.

Ми не вдаватимемось у висвітлення політичної частини цієї історії, адже про це говорили наші колеги з УП-2. У цьому подкасті ми разом з головним редактором "Економічної правди" Миколою Максимчуком пригадаємо, якою була економіка часів уряду Шмигаля, якими були його найбільші досягнення та провали, а також про те, чого очікувати далі.

Детальніше про те, хто така Юлія Свириденко, читайте у тексті УП.