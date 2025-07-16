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УП-2

Відставка Шмигаля, команда Свириденко, "Трамп наш"

Роман Романюк, Роман Кравець — Середа, 16 липня 2025, 21:00
  • Юлія Свириденко – нова прем’єрка, а Денис Шмигаль — міністр оборони. Що стоїть за цими перестановками та як вони змінять політичний ландшафт України?
  • Меланія Трамп несподівано українізувала Дональда Трампа. Як саме змінилася його позиція щодо України та які реальні кроки на користь нашої держави він уже почав робити?

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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Відставка Шмигаля, команда Свириденко, "Трамп наш"
16 липня 2025, 21:00 — Роман Романюк, Роман Кравець
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