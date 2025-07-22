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Хроніки економіки

Какой была экономика правительства Шмыгаля и каких реформ ждать от правительства Юлии Свириденко?

Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина — Вторник, 22 июля 2025, 17:51

Денис Шмыгаль вошел в историю как премьер-министр, который занимал эту должность дольше всех – более 5 лет. Однако его правительству пришел конец: 17 июля Верховная Рада назначила новым премьером его бывшую первую заместительницу Юлию Свириденко.

Мы не будем вдаваться в освещение политической части этой истории, ведь об этом говорили наши коллеги из УП-2. В этом подкасте мы вместе с главным редактором "Экономической правды" Николаем Максимчуком вспомним, какой была экономика времен правительства Шмыгаля, какими были его крупнейшие достижения и провалы, а также о том, чего ожидать дальше.

Подробнее о том, кто такая Юлия Свириденко, читайте в тексте УП.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В этом подкасте Экономической правды журналисты Ярослав Винокуров и Анастасия Дячкина попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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Какой была экономика правительства Шмыгаля и каких реформ ждать от правительства Юлии Свириденко?
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