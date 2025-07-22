Какой была экономика правительства Шмыгаля и каких реформ ждать от правительства Юлии Свириденко?
Денис Шмыгаль вошел в историю как премьер-министр, который занимал эту должность дольше всех – более 5 лет. Однако его правительству пришел конец: 17 июля Верховная Рада назначила новым премьером его бывшую первую заместительницу Юлию Свириденко.
Мы не будем вдаваться в освещение политической части этой истории, ведь об этом говорили наши коллеги из УП-2. В этом подкасте мы вместе с главным редактором "Экономической правды" Николаем Максимчуком вспомним, какой была экономика времен правительства Шмыгаля, какими были его крупнейшие достижения и провалы, а также о том, чего ожидать дальше.
Подробнее о том, кто такая Юлия Свириденко, читайте в тексте УП.
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В этом подкасте Экономической правды журналисты Ярослав Винокуров и Анастасия Дячкина попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.