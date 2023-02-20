Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Сафарі

Як росіяни зробили Куршевель своїм та продовжують відпочивати у ньому попри війну та санкції?

Федір Попадюк, Михайло Ткач — Понеділок, 20 лютого 2023, 19:48

У новому подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкиданні по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федор Попадюк.

У першому епізоді автори подкасту розповідали про те у яких країнах російські олігархи мають нерухомість та яхти. Цього разу мова піде про французький Куршевель, який став улюбленим місцем для зимового відпочинку найбагатших росіян.

Чому в Куршевелі відпочиває так багато росіян? Хто з російських олігархів й досі там має нерухомість? Про все це розповідає Михайло Ткач, який сам нещодавно відвідав Куршевель, щоб запитати росіян про те, як їм відпочивається, коли в Україну летять російські ракети.

Підписуйтесь та слухайте подкаст "Сафарі" на зручній платформі:
Apple Podcasts Spotify Soundcloud

Дивіться також:

Сафарі

"Сафарі" – це новий подкаст "Української правди" у якому журналіст Михайло Ткач буде розповідати про своє полювання на російські активи у світі. Де найбільше російських яхт? В яких європейських країнах досі відпочивають російські олігархи? Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.

Як росіяни зробили Куршевель своїм та продовжують відпочивати у ньому попри війну та санкції?
20 лютого 2023, 19:48 — Федір Попадюк, Михайло Ткач
Результати Рамштайну, російські повітряні кульки, ситуація на фронтах та заяви Лукашенка — головне про війну за тиждень
17 лютого 2023, 18:16 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Розділені війною: як міграція впливає на економіку?
16 лютого 2023, 18:41 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Разом ми можемо витримати трішки більше. Навіщо потрібні сім’я та друзі
14 лютого 2023, 14:40 — Аліна Полякова
Криза в ІТ-сфері? Чому технологічні компанії скорочують співробітників і як це вплине на Україну?
13 лютого 2023, 18:06 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Усі подкасти...
Канали
Ранкова доза
83 епізоди
War-life balance
6 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
156 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Сафарі
3 епізоди
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
5 епізодів
Хроніки економіки
6 епізодів
УП. Вголос
17 епізодів
(не)Безпечна Країна
4 епізоди
Один одному
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
14 епізодів
Температура - нормальна!
59 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Культура всего
54 епізоди
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів