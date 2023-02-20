Как русские сделали Куршевель своим и продолжают там отдыхать, несмотря на войну и санкции?
У новому подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкиданні по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федор Попадюк.
У першому епізоді автори подкасту розповідали про те у яких країнах російські олігархи мають нерухомість та яхти. Цього разу мова піде про французький Куршевель, який став улюбленим місцем для зимового відпочинку найбагатших росіян.
Чому в Куршевелі відпочиває так багато росіян? Хто з російських олігархів й досі там має нерухомість? Про все це розповідає Михайло Ткач, який сам нещодавно відвідав Куршевель, щоб запитати росіян про те, як їм відпочивається, коли в Україну летять російські ракети.
Сафарі
"Сафарі" – это новый подкаст "Украинской правды", в котором журналист Михаил Ткач будет рассказывать о своей охоте на российские активы. Где больше всего российских яхт? В каких европейских странах до сих пор отдыхают российские олигархи? Помогает с этим подкастом Федор Попадюк.