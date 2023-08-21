Як у Європі живуть діти підсанкційних російських олігархів? Розповідаємо на прикладі Алєксандра Пумпянського
У подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкидані по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.
У новому епізоді мова піде про Алєксандра Пумпянського — сина російського олігарха Дмітрія Пумпянського. Ми розповімо про те, як син кремлівського олігарха, перебуваючи під санкціями у Швейцарії, якимось чином опинився саме у Швейцарії і продовжує там жити.
Сафарі
"Сафарі" – це новий подкаст "Української правди" у якому журналіст Михайло Ткач буде розповідати про своє полювання на російські активи у світі. Де найбільше російських яхт? В яких європейських країнах досі відпочивають російські олігархи? Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.