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Сафарі

Як у Європі живуть діти підсанкційних російських олігархів? Розповідаємо на прикладі Алєксандра Пумпянського

Михайло Ткач, Федір Попадюк — Понеділок, 21 серпня 2023, 10:53

У подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкидані по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.

У новому епізоді мова піде про Алєксандра Пумпянського — сина російського олігарха Дмітрія Пумпянського. Ми розповімо про те, як син кремлівського олігарха, перебуваючи під санкціями у Швейцарії, якимось чином опинився саме у Швейцарії і продовжує там жити.

Слухайте подкаст "Сафарі" на зручній платформі:
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Сафарі

"Сафарі" – це новий подкаст "Української правди" у якому журналіст Михайло Ткач буде розповідати про своє полювання на російські активи у світі. Де найбільше російських яхт? В яких європейських країнах досі відпочивають російські олігархи? Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.

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