Як у Європі живуть діти підсанкційних російських олігархів? Розповідаємо на прикладі Алєксандра Пумпянського

У подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкидані по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.

У новому епізоді мова піде про Алєксандра Пумпянського — сина російського олігарха Дмітрія Пумпянського. Ми розповімо про те, як син кремлівського олігарха, перебуваючи під санкціями у Швейцарії, якимось чином опинився саме у Швейцарії і продовжує там жити.