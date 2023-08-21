Как в Европе живут дети подсанкционных российских олигархов? Рассказываем на примере Александра Пумпянского
У подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкидані по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.
У новому епізоді мова піде про Алєксандра Пумпянського — сина російського олігарха Дмітрія Пумпянського. Ми розповімо про те, як син кремлівського олігарха, перебуваючи під санкціями у Швейцарії, якимось чином опинився саме у Швейцарії і продовжує там жити.
Сафарі
"Сафарі" – это новый подкаст "Украинской правды", в котором журналист Михаил Ткач будет рассказывать о своей охоте на российские активы. Где больше всего российских яхт? В каких европейских странах до сих пор отдыхают российские олигархи? Помогает с этим подкастом Федор Попадюк.