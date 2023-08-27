Почему пятизвездочные отели подсанкционных российских олигархов продолжают работать в Европе? Подкаст "Сафари"

У подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкидані по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.

У новому епізоді подкасту мова піде про те, як у Франції та Італії відновлюють свою роботу п'ятизіркові готелі кремлівських олігархів, незважаючи на санкції, а також про те, як ці готелі успішно переписуються на менеджерів.