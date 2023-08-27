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Сафарі

Почему пятизвездочные отели подсанкционных российских олигархов продолжают работать в Европе? Подкаст "Сафари"

Михаил Ткач, Федор Попадюк — Воскресенье, 27 августа 2023, 15:31

У подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкидані по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.

У новому епізоді подкасту мова піде про те, як у Франції та Італії відновлюють свою роботу п'ятизіркові готелі кремлівських олігархів, незважаючи на санкції, а також про те, як ці готелі успішно переписуються на менеджерів.

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Сафарі

"Сафарі" – это новый подкаст "Украинской правды", в котором журналист Михаил Ткач будет рассказывать о своей охоте на российские активы. Где больше всего российских яхт? В каких европейских странах до сих пор отдыхают российские олигархи? Помогает с этим подкастом Федор Попадюк.

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Почему пятизвездочные отели подсанкционных российских олигархов продолжают работать в Европе? Подкаст "Сафари"
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