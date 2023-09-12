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Головна обсерваторія

«Ось і став я смертю, руйнівником світів». Розмова про «Опенгеймера»

Дмитро Сімонов — Вівторок, 12 вересня 2023, 19:40

Цього літа в прокат вийшов художній фільм режисера Крістофера Нолана "Опенгеймер". Він знятий за книгою "Оппенгеймер. Тріумф і трагедія Американського Прометея". Це історія видатного фізика, який керував Мангеттенським проєктом – небаченою до того часу колаборацією науковців та військових, завдяки якій було створено небачену до того зброю.

Значення цього винаходу, якщо можна так назвати атомну бомбу, науковий журналіст Вільям Лоуренс, який детально висвітлював Мангеттенський проєкт, порівняв із приборканням вогню давньою людиною. Але "підкорення" атомних сил принесло людству багато горя.

"Ось і став я смертю, руйнівником світів". Цю цитату зі священної книги індуїстів "Бгаґавадґіти" Роберт Опенгеймер згадує у зв'язку з випробуванням першої в історії атомної бомби, відомого як "Триніті" (Трійця). А невдовзі після цього американські військові скинули дві бомби на японські міста Хіросіма та Нагасакі внаслідок чого зрештою померло близько півмільйона людей.

Чи добре усвідомлював Опенгеймер та його колеги, якого монстра випускає на світ їхній проєкт? Чи могли науковці відмовитися від створення атомної бомби, яка потрібна була військовим та політиками? Зрештою, чи можливо взагалі змусити науку не робити того, на що вона вже спроможна? Чому фільм "Опенгеймер" з'являється саме сьогодні і чому він важливий для тих, хто цікавиться наукою? Про це та багато іншого в "Головній обсерваторії" ми говоримо з завідувачем наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Денисом Вишневським.

P.S. Ми хочемо знати, які теми вам цікаві і про що ще ви хотіли б почути в наступних випусках нашого подкасту. Вашими ідеями та пропозиціями ви можете поділитися за цим посиланням.

Слухайте подкаст «Головна обсерваторія» на зручній платформі:
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Головна обсерваторія

"Головна обсерваторія" – це науково-популярний подкаст. 

В ньому ми говоримо, про те, як влаштований наш світ: жива природа, зорі, матерія, давні суспільства тощо. 

Розповідаємо про те, яким чином люди дізнаються про те, як влаштований світ. Такі люди  – астрономи, генетики, екологи, археологи та інші є гостями нашої "обсерваторії" і нашими провідниками у світ науки.

Ми також говоримо про те, навіщо нам знати, як влаштований світ. 

Чесна відповідь на це питання полягає в тому, що це неймовірно цікаво – розбиратися, як "все це працює". Але іноді ще й дуже корисно, адже наука – це не лише пригода, але й велика сила. 

Автор та ведучий подкасту – Дмитро Сімонов. Він не біолог, не фізики, не хімік і не астроном. Він науковий журналіст, який разом із вами дуже хоче розібратися в тому, як же все це навкруги влаштовано, як його можна змінити або "полагодити", а коли краще просто спостерігати, але не чіпати руками.  

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3 епізоди
Головна обсерваторія
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Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
184 епізоди
Сафарі
12 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
28 епізодів
Хроніки економіки
35 епізодів
УП. Вголос
28 епізодів
(не)Безпечна Країна
22 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
19 епізодів
Культура всього
82 епізоди
Температура - нормальна!
67 епізодів
Чому вони крадуть?
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Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
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78 епізодів
Україна після карантину
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У тіні
1 епізод
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10 епізодів
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