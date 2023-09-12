"Вот и стал я смертью, разрушителем миров". Разговор об "Опенгеймере"

Цього літа в прокат вийшов художній фільм режисера Крістофера Нолана "Опенгеймер". Він знятий за книгою "Оппенгеймер. Тріумф і трагедія Американського Прометея". Це історія видатного фізика, який керував Мангеттенським проєктом – небаченою до того часу колаборацією науковців та військових, завдяки якій було створено небачену до того зброю.

Значення цього винаходу, якщо можна так назвати атомну бомбу, науковий журналіст Вільям Лоуренс, який детально висвітлював Мангеттенський проєкт, порівняв із приборканням вогню давньою людиною. Але "підкорення" атомних сил принесло людству багато горя.

"Ось і став я смертю, руйнівником світів". Цю цитату зі священної книги індуїстів "Бгаґавадґіти" Роберт Опенгеймер згадує у зв'язку з випробуванням першої в історії атомної бомби, відомого як "Триніті" (Трійця). А невдовзі після цього американські військові скинули дві бомби на японські міста Хіросіма та Нагасакі внаслідок чого зрештою померло близько півмільйона людей.

Чи добре усвідомлював Опенгеймер та його колеги, якого монстра випускає на світ їхній проєкт? Чи могли науковці відмовитися від створення атомної бомби, яка потрібна була військовим та політиками? Зрештою, чи можливо взагалі змусити науку не робити того, на що вона вже спроможна? Чому фільм "Опенгеймер" з'являється саме сьогодні і чому він важливий для тих, хто цікавиться наукою? Про це та багато іншого в "Головній обсерваторії" ми говоримо з завідувачем наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Денисом Вишневським.

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