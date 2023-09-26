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Головна обсерваторія

Справа Микити Кожум'яки. Хто і коли насправді збудував Змієві вали

Дмитро Сімонов — Вівторок, 26 вересня 2023, 19:16

Складно знайти в Україні людину, яка зовсім не чула про Змієві вали. І так само багато знають, що народна традиція пов'язує їхнє виникнення з особою легендарного змієборця Микити Кожум'яки. Або Кирила. В інших легендах замість нього працюють небесні ковалі Козьма та Дем'ян.
Але хто насправді звів ці споруди? Чи справді цих людей можна вважати "нашими предками"? Навіщо вали були потрібні та як саме виконували свою роль?
До 60-х років минулого століття ніхто не проводив справді серйозних наукових робіт, щоб дослідити легендарні споруди. Першим, хто взявся за справу, був Аркадій Бугай. Не історик чи археолог, а математик захоплений минувшиною рідної землі.
Всередині валів він знайшов деревне вугілля і віддав його в лабораторію, щоб за допомогою тоді ще досить нового методу радіовуглецевого датування визначити вік валів. Так з'ясувалося, що принаймні частина з них були споруджені понад дві тисячі років тому.
Дослідження Аркадія Бугая спонукало взятися за Змієві вали професійних археологів. І тепер замість гіпотез ми маємо науково доведені факти, які заперечують висновки Аркадія Бугая.

В новому випуску "Головної обсерваторії" науковий співробітник Інституту археології НАН України Артем Борисов розповідає про таке:

- чому Змієві вали не такі давні, як хочеться деяким любителям нашої історії?
- чому при цьому деякі їхні ділянки удвічі старші за інші?
- кого та від кого вони захищали?
- які давні вали сьогодні "косплеять" Змієві?
- звідки в них деревне вугілля та в чому була проблема Аркадія Бугая?
- хто та що сьогодні загрожує Змієвим валам?
- як Україна просуває бренд Змієвих на міжнародній арені?

Р.S. Нам цікаво знати, про що ще ви хотіли б почути в наступних епізодах "Головної обсерваторії". Будемо вдячні, якщо вашими ідеями ви поділитеся за цим посиланням.

Слухайте подкаст «Головна обсерваторія» на зручній платформі:
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Головна обсерваторія

"Головна обсерваторія" – це науково-популярний подкаст. 

В ньому ми говоримо, про те, як влаштований наш світ: жива природа, зорі, матерія, давні суспільства тощо. 

Розповідаємо про те, яким чином люди дізнаються про те, як влаштований світ. Такі люди  – астрономи, генетики, екологи, археологи та інші є гостями нашої "обсерваторії" і нашими провідниками у світ науки.

Ми також говоримо про те, навіщо нам знати, як влаштований світ. 

Чесна відповідь на це питання полягає в тому, що це неймовірно цікаво – розбиратися, як "все це працює". Але іноді ще й дуже корисно, адже наука – це не лише пригода, але й велика сила. 

Автор та ведучий подкасту – Дмитро Сімонов. Він не біолог, не фізики, не хімік і не астроном. Він науковий журналіст, який разом із вами дуже хоче розібратися в тому, як же все це навкруги влаштовано, як його можна змінити або "полагодити", а коли краще просто спостерігати, але не чіпати руками.  

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Справа Микити Кожум'яки. Хто і коли насправді збудував Змієві вали
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War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
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186 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
30 епізодів
Хроніки економіки
37 епізодів
УП. Вголос
30 епізодів
(не)Безпечна Країна
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