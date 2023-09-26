Дело Никиты Кожемяки. Кто и когда на самом деле построил Змиевы валы

Складно знайти в Україні людину, яка зовсім не чула про Змієві вали. І так само багато знають, що народна традиція пов'язує їхнє виникнення з особою легендарного змієборця Микити Кожум'яки. Або Кирила. В інших легендах замість нього працюють небесні ковалі Козьма та Дем'ян.

Але хто насправді звів ці споруди? Чи справді цих людей можна вважати "нашими предками"? Навіщо вали були потрібні та як саме виконували свою роль?

До 60-х років минулого століття ніхто не проводив справді серйозних наукових робіт, щоб дослідити легендарні споруди. Першим, хто взявся за справу, був Аркадій Бугай. Не історик чи археолог, а математик захоплений минувшиною рідної землі.

Всередині валів він знайшов деревне вугілля і віддав його в лабораторію, щоб за допомогою тоді ще досить нового методу радіовуглецевого датування визначити вік валів. Так з'ясувалося, що принаймні частина з них були споруджені понад дві тисячі років тому.

Дослідження Аркадія Бугая спонукало взятися за Змієві вали професійних археологів. І тепер замість гіпотез ми маємо науково доведені факти, які заперечують висновки Аркадія Бугая.

В новому випуску "Головної обсерваторії" науковий співробітник Інституту археології НАН України Артем Борисов розповідає про таке:

- чому Змієві вали не такі давні, як хочеться деяким любителям нашої історії?

- чому при цьому деякі їхні ділянки удвічі старші за інші?

- кого та від кого вони захищали?

- які давні вали сьогодні "косплеять" Змієві?

- звідки в них деревне вугілля та в чому була проблема Аркадія Бугая?

- хто та що сьогодні загрожує Змієвим валам?

- як Україна просуває бренд Змієвих на міжнародній арені?

Р.S. Нам цікаво знати, про що ще ви хотіли б почути в наступних епізодах "Головної обсерваторії". Будемо вдячні, якщо вашими ідеями ви поділитеся за цим посиланням.