Одного разу на Місяці. Чому і кому росіяни програли змагання за супутник Землі

В кінці літа дві важливі події трапилися за 400 000 кілометрів від Землі. Спочатку російський космічний апарат розбився об поверхню Місяця. А невдовзі індійський апарат здійснив успішну м'яку посадку на поверхню супутника Землі.

Після розпаду СРСР Росія не здійснила жодної місячної місії. А Радянський Союз востаннє літав до природного супутника Землі ще в 1970-их роках. Наталя Боротканич, кандидатка історичних наук та координаторка космічних програм групи "Ноосфера" каже, що не дуже вірила, що російський апарат зможе навіть залишити околиці Землі. Хоча він спромігся перевершити її очікування, але не надто сильно.

Чому російська місія була з великою ймовірністю приречена на провал?

В чому полягала унікальність індійської місії "Чандраян-3"?

Яким був внесок Сергія Корольова у вивчення супутника Землі?

Чи вірили радянські космонавти в те, що американці були на Місяці?

Коли люди знову повернуться на Місяць?

Навіщо взагалі він потрібен людству?

Про це та інше говоримо з Наталею Боротканич в новому випуску "Головної обсерваторії".