Однажды на Луне. Почему и кому россияне проиграли соревнование за спутник Земли
В кінці літа дві важливі події трапилися за 400 000 кілометрів від Землі. Спочатку російський космічний апарат розбився об поверхню Місяця. А невдовзі індійський апарат здійснив успішну м'яку посадку на поверхню супутника Землі.
Після розпаду СРСР Росія не здійснила жодної місячної місії. А Радянський Союз востаннє літав до природного супутника Землі ще в 1970-их роках. Наталя Боротканич, кандидатка історичних наук та координаторка космічних програм групи "Ноосфера" каже, що не дуже вірила, що російський апарат зможе навіть залишити околиці Землі. Хоча він спромігся перевершити її очікування, але не надто сильно.
- Чому російська місія була з великою ймовірністю приречена на провал?
- В чому полягала унікальність індійської місії "Чандраян-3"?
- Яким був внесок Сергія Корольова у вивчення супутника Землі?
- Чи вірили радянські космонавти в те, що американці були на Місяці?
- Коли люди знову повернуться на Місяць?
- Навіщо взагалі він потрібен людству?
Про це та інше говоримо з Наталею Боротканич в новому випуску "Головної обсерваторії".
Головна обсерваторія
"Головна обсерватория" – это научно-популярный подкаст.
В нем мы говорим о том, как устроен наш мир: живая природа, звезды, материя, древние общества и т.д.
Рассказываем о том, как люди узнают о том, как устроен мир. Такие люди – астрономы, генетики, экологи, археологи и другие являются гостями нашей обсерватории и нашими проводниками в мир науки.
Мы также говорим о том, зачем нам знать, как устроен мир.
Честный ответ на этот вопрос состоит в том, что это невероятно интересно – разбираться, как "все это работает". Но иногда еще очень полезно, ведь наука – это не только приключение, но и большая сила.
Автор и ведущий подкаста – Дмитрий Симонов. Он не биолог, не физик, не химик и не астроном. Он научный журналист, который вместе с вами очень хочет разобраться в том, как все это вокруг устроено, как его можно изменить или "починить", а когда лучше просто наблюдать, но не трогать руками.