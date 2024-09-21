Буданов про ресурси Росії, план перемоги від Зеленського

Буданов заявив про те, що кінець 2025 – початок 2026 року Росія вважає ключовим для перемоги у війні. Що це означає для України? А також який мирний план представить Зеленський у Вашингтоні Трампу, Байдену і Харріс? Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

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