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УП-2

Буданов про ресурси Росії, план перемоги від Зеленського

Роман Романюк, Роман Кравець — Субота, 21 вересня 2024, 12:35

Буданов заявив про те, що кінець 2025 – початок 2026 року Росія вважає ключовим для перемоги у війні. Що це означає для України? А також який мирний план представить Зеленський у Вашингтоні Трампу, Байдену і Харріс? Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець. 

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УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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Буданов про ресурси Росії, план перемоги від Зеленського
21 вересня 2024, 12:35 — Роман Романюк, Роман Кравець
Зустріч Зеленського із Трампом і Харріс, "Схеми" про російську фабрику фейків та дозвіл на удари вглиб РФ – "УП. Чат"
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