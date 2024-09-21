Буданов про ресурси Росії, план перемоги від Зеленського
— Субота, 21 вересня 2024, 12:35
Буданов заявив про те, що кінець 2025 – початок 2026 року Росія вважає ключовим для перемоги у війні. Що це означає для України? А також який мирний план представить Зеленський у Вашингтоні Трампу, Байдену і Харріс? Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
Будь ласка, долучайтеся до нашого збору.
Слухайте подкаст "УП-2" на зручній платформі:
УП-2
Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.