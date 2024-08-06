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Back to the Roots

Back to the Roots – трейлер нового подкасту від УП

Вівторок, 6 серпня 2024, 18:21

Back to the Roots - це подкаст, що виріс з англомовного телепроєкту Анни Лодигіної про відомих українських митців, яких Росія спочатку намагалася знищити, а потім привласнила собі.

У цьому проєкті ми проявимо білі плями їхніх біографій, стертих навмисно. І звісно ж, ці історії про їхній найтісніший зв’язок з домом, з Україною.

Підписуйтеся на подкаст, щоб першими дізнаватися про вихід нових епізодів.

Слухайте подкаст "Back To The Roots" на зручній платформі:
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Проєкт створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.

Над подкастом працювали: 

Авторка: Анна Лодигіна;

Продюсери: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський;

Звукорежисер: Євген Климук;

Обкладинка: Анастасія Яценко

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Back to the Roots

Back to the Roots - це подкаст, що виріс з англомовного телепроєкту Анни Лодигіної про відомих українських митців, яких Росія спочатку намагалася знищити, а потім привласнила собі.

У цьому проєкті ми проявимо білі плями їхніх біографій, стертих навмисно. І звісно ж, ці історії про їхній найтісніший зв’язок з домом, з Україною.

Підписуйтеся на подкаст, щоб першими дізнаватися про вихід нових епізодів.

Проєкт створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.

Реклама:
Back to the Roots – трейлер нового подкасту від УП
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Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Back to the Roots
1 епізод
УП-2
15 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
19 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
224 епізоди
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
67 епізодів
Хроніки економіки
79 епізодів
УП. Вголос
60 епізодів
(не)Безпечна Країна
46 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
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Один одному
23 епізоди
Free Ukraine
5 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
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