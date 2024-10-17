Серж Лифар. Як СРСР завадив тріумфу міжнародної зірки балету на батьківщині
Його за життя називали "богом танцю". Він реформував паризьку Гранд Опера, зробивши її однією з найуспішніших балетних компаній світу. Танцівник дружив та співпрацював з Коко Шанель, Пабло Пікассо та Марком Шагалом. Його таланту аплодував увесь світ. Але чому Радянський Союз зробив усе, щоб Серж Лифар так і не почув омріяні оплески вдома, в Україні?
Спеціальний гість випуску — Наталія Білоус, дослідниця спадщини танцівника, керівниця філії "Музею Сержа Лифаря".
Back to the Roots
Back to the Roots - це подкаст, що виріс з англомовного телепроєкту Анни Лодигіної про відомих українських митців, яких Росія спочатку намагалася знищити, а потім привласнила собі.
У цьому проєкті ми проявимо білі плями їхніх біографій, стертих навмисно. І звісно ж, ці історії про їхній найтісніший зв’язок з домом, з Україною.
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Проєкт створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.