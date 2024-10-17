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Back to the Roots

Серж Лифар. Як СРСР завадив тріумфу міжнародної зірки балету на батьківщині

Анна Лодигіна — Четвер, 17 жовтня 2024, 14:00

Його за життя називали "богом танцю". Він реформував паризьку Гранд Опера, зробивши її однією з найуспішніших балетних компаній світу. Танцівник дружив та співпрацював з Коко Шанель, Пабло Пікассо та Марком Шагалом. Його таланту аплодував увесь світ. Але чому Радянський Союз зробив усе, щоб Серж Лифар так і не почув омріяні оплески вдома, в Україні?

Спеціальний гість випуску — Наталія Білоус, дослідниця спадщини танцівника, керівниця філії "Музею Сержа Лифаря".

Слухайте подкаст "Back To The Roots" на зручній платформі:
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Back to the Roots

Back to the Roots - це подкаст, що виріс з англомовного телепроєкту Анни Лодигіної про відомих українських митців, яких Росія спочатку намагалася знищити, а потім привласнила собі.

У цьому проєкті ми проявимо білі плями їхніх біографій, стертих навмисно. І звісно ж, ці історії про їхній найтісніший зв’язок з домом, з Україною.

Підписуйтеся на подкаст, щоб першими дізнаватися про вихід нових епізодів.

Проєкт створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.

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Лапи, вуха, хвіст
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Back to the Roots
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УП-2
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УП. Вголос
64 епізоди
War-life balance
24 епізоди
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