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Back to the Roots

Олександра Екстер. Чому художниці довелося покинути київську майстерню та емігрувати в Париж?

Анна Лодигіна — Вівторок, 31 грудня 2024, 19:00

Життя та творчість Олександри Екстер тісно сплетені з Україною, де вона прожила майже 40 років. Але що ми знаємо про це? Який був її внесок в мистецьке життя Києва та України, як її творчість перегукується, наприклад, з українським народним мистецтвом. А також, чому їй довелося стати біженкою та кілька разів залишати дім, починаючи все спочатку? Спойлер: без Росії, як завжди, тут не обійшлося, точніше — її попередніх версій.

Спеціальна гостя випуску — Оксана Баршинова, мистецтвознавиця, заступниця генерального директора Національного художнього музею України з виставкової роботи.

Над подкастом працювали:
Авторка: Анна Лодигіна;
Продюсери: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський;
Звукорежисер: Дмитро Волковинський;
Голос Олександри Екстер та інших: Інна Неродик;
Голос Миколи Мурашка: Ярослав Лодигін;
Обкладинка: Анастасія Яценко.

Подкаст Back to the Roots створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.

При виробництві подкасту використовуються інструменти обробки звуку на основі ШІ-технологій.

Слухайте подкаст "Back To The Roots" на зручній платформі:
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Back to the Roots

Back to the Roots - це подкаст, що виріс з англомовного телепроєкту Анни Лодигіної про відомих українських митців, яких Росія спочатку намагалася знищити, а потім привласнила собі.

У цьому проєкті ми проявимо білі плями їхніх біографій, стертих навмисно. І звісно ж, ці історії про їхній найтісніший зв’язок з домом, з Україною.

Підписуйтеся на подкаст, щоб першими дізнаватися про вихід нових епізодів.

Проєкт створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.

Реклама:
Олександра Екстер. Чому художниці довелося покинути київську майстерню та емігрувати в Париж?
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УП-2
30 епізодів
УП. Вголос
68 епізодів
War-life balance
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